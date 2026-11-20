Sivasspor, Bursaspor deplasmanı öncesi dar alan ve taktik çalışmalar yaptı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlığını sürdürdü. Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenman dar alan ve taktik çalışmalarla tamamlandı; kırmızı-beyazlı ekip yarın hazırlığını bitirecek.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı dar alan oyunları ve taktiksel çalışmalar ile tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Bursaspor ile Ekenler Beton Sivasspor, 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA
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