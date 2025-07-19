Sivasspor, Çağlayan Menderes\'i Kadrosuna Kattı

TFF 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Sivasspor, savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Sarıyer'de şampiyonluk yaşayan Aydınlı stoper Çağlayan Menderes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın raporu doğrultusunda savunmaya nokta atışı bir takviye yapan Sivasspor, geçen sezon Sarıyer'de 33 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Çağlayan Menderes'i renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon istikrarlı performansıyla dikkat çeken ve Sarıyer'in şampiyonluğunda önemli rol oynayan başarılı savunmacı, birçok Süper Lig kulübünün de radarındaydı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'un Bolu kampına katılacak olan Çağlayan Menderes, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkmaya hazırlanıyor. Takım içindeki lider özellikleri ve hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınan deneyimli oyuncunun, savunmadaki dengeyi sağlaması bekleniyor.

Futbola memleketi Aydın'da, Aydınspor altyapısında başlayan Menderes; sırasıyla İskenderunspor, Muğlaspor, Etimesgut Belediyespor, Sakaryaspor ve Sarıyer formaları giydi. Her gittiği takımda disiplini ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan tecrübeli oyuncu, şimdi Sivasspor formasıyla TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek. - AYDIN