Sivasspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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Sivasspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

Sivasspor, Çaykur Rizespor\'u 2-1 yendi

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takımda kaptan Uğur Çiftçi, 72. dakikada kırmızı kart gördü.

02.11.2024 15:37
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

PERDEYİ RİZESPOR AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Rizespor, 8. dakikada Dal Varesanovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

Sivasspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

SONKO SİVAS'I GERİ DÖNDÜRDÜ

İkinci devrede geri dönüşe imza atan Sivasspor ise 49 ve 61. dakikalarda Noah Sonko'nun attığı 2 gol ile öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla kırmızı beyazlı takım oldu.

Sivasspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

UĞUR ÇİFTÇİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sivasspor'da kaptan Uğur Çiftçi, 72. dakikada rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Uğur, ilk sarı kartını ise 69. dakikada yaşanan tartışmada görmüştü. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Sivasspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

SİVASSPOR SERİYE BAĞLADI

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Sivasspor puanını 17'ye yükseltirken, 2 maç aranın ardından kaybeden Rizespor 10 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlı takım, ligin bir sonraki maç haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Karadeniz ekibi ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Uğur Çiftçi, Sivasspor, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Davut Kablan:
    Bıravo yiğidolar potnus rumlarını iyi devirdiniz 1 5 Yanıtla
  • Recep Acar:
    Arkadaş dedik ya orada Bülent Uygun var Fenerbahçe'nin başına geçecek tek hoca 3 0 Yanıtla
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