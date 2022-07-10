Sivasspor'da Ali Şaşal Vural'a sürpriz doğum günü - Son Dakika
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Sivasspor'da Ali Şaşal Vural'a sürpriz doğum günü

10.07.2022 20:30
Sivasspor'da Ali Şaşal Vural'a sürpriz doğum günü

DG Sivasspor'da 32 yaşına giren kaleci Ali Şaşal Vural'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

DG Sivasspor'da 32 yaşına giren kaleci Ali Şaşal Vural'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da kamp yaparak sürdüren Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural için akşam yemeğinin ardından sürpriz bir organizasyon düzenlendi. 32 yaşına giren Ali Şaşal Vural, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Ali Şaşal Vural, Sivasspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Ali Şaşal Vural'a sürpriz doğum günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor'da Ali Şaşal Vural'a sürpriz doğum günü - Son Dakika
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