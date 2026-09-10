Sivasspor\'da Antalyaspor maçında sakatlanan iki futbolcuda kırık tespit edildi

Sivasspor'da Antalyaspor maçında sakatlanan Süleyman Özdamar ve Kamil Fidan'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Süleyman Özdamar'ın yapılan muayene ve tetkiklerinde köprücük kemiği (klavikula) kırığı tespit edildi. Başarılı bir cerrahi operasyon geçiren Özdamar'ın rehabilitasyon sürecine başlandığı bildirildi.

Aynı karşılaşmada aldığı darbe sonrası sakatlanan Kamil Fidan'ın ise yapılan kontrollerinde kaburga (costa) kırığı tespit edildi. Fidan'ın tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibi tarafından başlatıldığı açıklandı