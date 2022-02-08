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Sivasspor'da, Bandırmaspor maçı öncesi 5 eksik! - Son Dakika

Sivasspor'da, Bandırmaspor maçı öncesi 5 eksik!

08.02.2022 12:22
Sivasspor'da, Bandırmaspor maçı öncesi 5 eksik!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında Bandırmaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 5 eksik isim bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında Bandırmaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 5 eksik isim bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Sivasspor, yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Leke James, Ahmet Oğuz ve kırmızı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare, Bandırmaspor'a karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

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Türkiye Kupası, Bandırmaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da, Bandırmaspor maçı öncesi 5 eksik! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor'da, Bandırmaspor maçı öncesi 5 eksik! - Son Dakika
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