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Sivasspor'da Bülent Uygun ilk idmanına çıktı - Son Dakika
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Sivasspor'da Bülent Uygun ilk idmanına çıktı

Sivasspor'da, Teknik Direktör Servet Çetin ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Bülent Uygun, ilk antrenmanına çıktı. Bir grup taraftar, kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörünü ilk idmanda yalnız bırakmadı. Antrenmana gelen taraftarlar da Bülent Uygun ile fotoğraf çektirerek, forma imzalattılar.

Sivasspor\'da Bülent Uygun ilk idmanına çıktı
03.01.2024 - 03:52,
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- Sivasspor'da Bülent Uygun ilk idmanına çıktı

SİVAS - Sivasspor'da, Teknik Direktör Servet Çetin ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Bülent Uygun, ilk antrenmanına çıktı. Bir grup taraftar, kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörünü ilk idmanda yalnız bırakmadı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ndeki idman başlamadan önce Teknik Direktör Bülent Uygun, takımla kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra antrenman, açma-germe hareketleriyle başladı. Isınma koşularıyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmalarla devam edecek.

Antrenmana gelen taraftarlar da Bülent Uygun ile fotoğraf çektirerek, forma imzalattılar.

Kaynak: İHA
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