Sivasspor\'da yeni yönetim arayışı sürüyor

22.05.2026 14:08  Güncelleme: 14:09
Sivasspor'da başkan adayı çıkmaması üzerine yönetim divan heyetine devredildi. Divan Başkanı Ali Yavuz, Vali ve Belediye Başkanı ile görüşerek güçlü bir yönetim yapısı oluşturmak için çalışmalara başladı.

Sivas spor'da başkan adayı çıkmamasıyla birlikte divan yönetimine devredilen kulüpte, yeni yönetimin oluşturulması için çalışmalar hız kazandı. Divan Heyeti Başkanı Ali Yavuz, yardımcısı Ali İzgi, üyeler Kemal Çağlayan ve Cafer Kaplan, Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun ile yapılan görüşmelerin ardından, güçlü bir yönetim yapısı için temasların sürdüğünü açıkladı.

Sivasspor'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan adayı çıkmaması üzerine yönetimin divan heyetine kalmasının ardından, geçici yönetim süreci resmen başladı. Bu kapsamda divan başkanlığı görevine Sivas'ın tanınan spor insanlarından Ali Yavuz getirildi.

Kulübe destek sağlamak ve yeni başkan adayı bulmak amacıyla çalışmalarını sürdüren divan heyeti, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i ve Belediye Başkanı Adem Uzun'u makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yazılı bir açıklama yapan Sivasspor Kulübü Divan Başkanı Ali Yavuz, sürecin tüm paydaşlarla istişare halinde yürütüldüğünü belirtti. Başkan Yavuz, "Şanlı yiğidolar divan heyeti olarak, Sivasspor'umuza sağlıklı ve güçlü bir yönetim oluşturabilmek amacıyla temaslarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sivasspor'a dair sözü, fikri ve önerisi olan herkesi dinliyor, tavsiyelerini alıyoruz. Amacımız, süreci en kısa sürede tamamlayarak Sivasspor'umuza zaman kazandırmaktır. Bu kapsamda bugün Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanımız Sayın Adem Uzun ile bir araya geldik. Şehrimizin iki önemli yöneticisi de tam bir Yiğido ruhuyla sürecin sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır. Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımız, Sivasspor'a her zamankinden daha fazla destek olma konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Yönetimin oluşturulması noktasında, Sayın AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile birlikte hareket ederek güçlü bir yönetim yapısının oluşturulması adına gerekli gayreti göstereceklerini belirtmişlerdir. Bizler de bir süre daha temaslarımızı sürdürecek, birkaç gün içerisinde Sayın Abdullah Güler ile yapılacak istişareler sonucunda üzerinde uzlaşı sağlanacak bir yönetime kulübümüzü teslim etmek amacıyla genel kurulu mümkün olan en kısa sürede toplayacağız. Sivasspor'umuzu sağlam ellere teslim ederek geleceğe güvenle taşıyacağız. Bu yokuşu da birbirimize omuz vererek birlikte aşacak, yeniden başarı dolu günlere ulaşacağız" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

