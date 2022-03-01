Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 sakat! - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 sakat!

01.03.2022 12:23
Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 sakat!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan DG Sivasspor'da 2 eksik isim bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan DG Sivasspor'da 2 eksik isim bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Sivasspor, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 2 eksik var. Sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad ile Leke James, Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek.

Sivasspor - Fatih Karagümrük mücadelesi yarın saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

YORUMLAR
500
Sivasspor ile Fatih Karagümrük yarı final için mücadele edecek Sivasspor ile Fatih Karagümrük yarı final için mücadele edecek Sivasspor'un kupada konuğu Fatih Karagümrük Sivasspor'un kupada konuğu Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 sakat! - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:48 Çapraz sorguda itiraf ettiler! Otomobilini gasp etmek istedikleri arkadaşlarını öldürüp gömmüşler
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
11:36 Türkiye'nin geleceğine yön verecek kararsız seçmenler kim: 18-34 yaş aralığında ve yüksek eğitimli!
11:24 Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme! Küfürlü paylaşımı şaşırttı
11:13 Etiketlerde yeni düzenlemeye gidildi! Son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden etiketlere uygulanacak
11:13 Hostese uçakta taciz şoku! Bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:29:29. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 sakat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement