Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

15.10.2022 13:42
Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise geniş alanda pas ve şut çalıştı, çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarınki çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Bitexen Giresunspor, 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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