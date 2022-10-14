Sivasspor'da Hakan Arslan, siftah yaptı - Son Dakika
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Sivasspor'da Hakan Arslan, siftah yaptı

14.10.2022 00:13
Sivasspor'da Hakan Arslan, siftah yaptı

Sivasspor'un 34 yaşındaki oyuncusu Hakan Arslan, Ballkani maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Sivasspor'un 34 yaşındaki oyuncusu Hakan Arslan, Ballkani maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Kosova ekibi Ballkani ile karşılaşan Sivasspor'da Hakan Arslan attığı golle, bu sezon ilk kez ağları sarstı. Maça 55. dakikasında Charisis'in yerine dahil olan Arslan, 72. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Tecrübeli oyuncu böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, Süper Kupa, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde 12 maça çıkan Hakan, 5 kez de ilk 11'de görev aldı. 1 kez sarı kart gören Hakan, 567 dakika oyunda kaldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Hakan Arslan, Konferans, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Hakan Arslan, siftah yaptı - Son Dakika

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