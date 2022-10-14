Sivasspor'da Karol Angielski gol sayısını 2'ye çıkardı - Son Dakika
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Sivasspor'da Karol Angielski gol sayısını 2'ye çıkardı

14.10.2022 00:18
Sivasspor'da Karol Angielski gol sayısını 2'ye çıkardı

Sivasspor'un Polonyalı futbolcusu Karol Angielski, Ballkani ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti.

Sivasspor'un Polonyalı futbolcusu Karol Angielski, Ballkani ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftasında Kosova ekibi Ballkani ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü de deneyimli futbolcu Karol Angielski'den geldi. Maçın 81. dakikasında Karol, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

26 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı. Angielski, 2 golün 1'ini Spor Toto Süper Lig'de kaydetti. - SİVAS

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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Ballkani: 1 Sivasspor: 2 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Konferans Ligi: Ballkani: 1 Sivasspor: 2 (Maç sonucu) Ballkani-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay Ballkani-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay
Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Sivasspor, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Karol Angielski gol sayısını 2'ye çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor'da Karol Angielski gol sayısını 2'ye çıkardı - Son Dakika
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