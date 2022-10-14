Sivasspor'un Polonyalı futbolcusu Karol Angielski, Ballkani ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının dördüncü haftasında Kosova ekibi Ballkani ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü de deneyimli futbolcu Karol Angielski'den geldi. Maçın 81. dakikasında Karol, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
26 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı. Angielski, 2 golün 1'ini Spor Toto Süper Lig'de kaydetti. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor'da Karol Angielski gol sayısını 2'ye çıkardı - Son Dakika