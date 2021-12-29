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Sivasspor'da, MKE Ankaragücü maçı öncesi 8 eksik! - Son Dakika

Sivasspor'da, MKE Ankaragücü maçı öncesi 8 eksik!

29.12.2021 11:12
Sivasspor'da, MKE Ankaragücü maçı öncesi 8 eksik!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan DG Sivasspor'da 8 eksik isim bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan DG Sivasspor'da 8 eksik isim bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Sivasspor, yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 8 eksik var. Sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye, Fredrik Ulvestad, Jorge Felix, Sefa Yılmaz, Hakan Arslan, Ziya Erdal ve ülkelerinin milli takımlarına giden Max Gradel ile Fayçal Fajr Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

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Türkiye Kupası, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da, MKE Ankaragücü maçı öncesi 8 eksik! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor'da, MKE Ankaragücü maçı öncesi 8 eksik! - Son Dakika
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