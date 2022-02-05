DG Sivasspor'un golcü futbolcusu Mustapha Yatabare, Gaziantep FK maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kart gördü. Yatabare, gelecek hafta Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5-1 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sonuçlanan Sivasspor karşılaşmasının 63. dakikasında kırmızı-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Mustapha Yatabare, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Yatabare, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak. - SİVAS
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Sivasspor'da Mustapha Yatabare kırmızı kart gördü! - Son Dakika Spor