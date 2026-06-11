Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi! - Son Dakika
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Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi!

Sivasspor\'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi!
11.06.2026 13:57  Güncelleme: 14:06
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Sivasspor'da merakla beklenen olağan genel kurul toplantısı, yeni yönetim çalışmalarının devam etmesi nedeniyle 22 Haziran Pazartesi gününe ertelendi. Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, futbolculara ödemelerin yapılacağını da duyurdu.

Sivasspor'da merakla beklenen olağan genel kurul toplantısı ertelendi. Sivasspor Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, yaptığı açıklamada, yeni yönetimin oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek genel kurulun 22 Haziran Pazartesi gününe alındığını duyurdu.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Sivasspor Divan Başkanı Ali Yavuz, "Vali Dr. Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun öncülüğünde Sivasspor Başkan ve Yönetim Kurulunun oluşması noktasında başlatmış olduğumuz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu nedenle sağlıklı bir yönetimin oluşturulması için hafta sonu yapılması gereken Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de TSO Toplantı Salonunda yapılacaktır. Bir haftalık süre zarfında divan olarak futbolculara olan ödemelerde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi! - Son Dakika

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