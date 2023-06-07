Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

Süper Lig'de sezonu tamamlayan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, görevinden ayrıldı. Deneyimli hoca yaptığı açıklamada kimseye kırgınlığının olmadığını açıkladı.

"TEKRAR GERİ DÖNMEK ÜZERE AYRILIYORUM"

Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Sivas'ta 4 yıl çalıştık ve şimdi ayrılma vakti. Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİMİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ"

Ayrılık ile ilgili konuşan Çalımbay ayrıca, "Bizim sözleşmemiz bitti. Kulübün kongresi var. Yönetimin de önünü açıyoruz. Bir süre ayrılığın iyi olacağını düşünüyorum. Ondan sonra inşallah geri geliriz." dedi.