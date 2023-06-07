Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

07.06.2023 10:44

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay görevinden ayrıldı. 4 yıldır kırmızı-beyazlı ekibi çalıştıran deneyimli hoca yaptığı açıklamada, "Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum." ifade etti.

Süper Lig'de sezonu tamamlayan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, görevinden ayrıldı. Deneyimli hoca yaptığı açıklamada kimseye kırgınlığının olmadığını açıkladı.

"TEKRAR GERİ DÖNMEK ÜZERE AYRILIYORUM"

Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Sivas'ta 4 yıl çalıştık ve şimdi ayrılma vakti. Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİMİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ"

Ayrılık ile ilgili konuşan Çalımbay ayrıca, "Bizim sözleşmemiz bitti. Kulübün kongresi var. Yönetimin de önünü açıyoruz. Bir süre ayrılığın iyi olacağını düşünüyorum. Ondan sonra inşallah geri geliriz." dedi.

YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: ilk başlarken heyecanlı ve arzulu olunur, bunun meyveside sivası şamp. oynattı. yıllar geçtikçe heyecan ve arzu bitti ve başarısızlık geldi. bu tez bütün işler için böyledir. Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
500

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
12:24 Koşu bandında koşan genç kadının talihsiz anı! Taytı aşağı indi, yüzü soyuldu
12:21 Cinsel İlişki Şampiyonası başlıyor! İşte merak edilen kurallar ve katılacak ülkeler
12:08 Cinsel İlişki Şampiyonası başlıyor! İşte merak edilen kurallar ve katılacak ülkeler
12:08 CHP'den ayrılan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi kendi adaylarını çıkaracak
12:05 Nurgül Yeşilçay, dolar ve altının rekor kırmasına esprili bir paylaşımla karşılık verdi
11:56 Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! TBMM Başkanlığı için kendi adaylarını çıkardılar
11:58 Kariyeri bitmek üzere olan Ronaldo bambaşka bir branşa yöneldi! Hayranları ağzı açık seyretti
11:53 Dolar ve altının rekor kırdığını gören Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak'taki takı sahnesini paylaştı
11:54 Çift başlı doğan buzağı, görenleri şaşkına çevirdi
11:45 Kariyeri bitmek üzere olan Ronaldo bambaşka bir spora yöneldi! Hayranları ağzı açık izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 12:39:03. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement