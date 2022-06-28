Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

28.06.2022 18:14
Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi bazı futbolcular sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi bazı futbolcular sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı. Bazı futbolcular Sivasspor'un sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

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