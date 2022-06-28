Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı. Bazı futbolcular Sivasspor'un sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA

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