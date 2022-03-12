Sivasspor'da zorlu Adana maçı öncesi 2 sakat futbolcu bulunuyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 2 eksik futbolcu bulunuyor.

DG Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ile Mustapha Yatabare, mavi-lacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek. - SİVAS