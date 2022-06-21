Sivasspor'dan, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Jorge Felix'e teşekkür - Son Dakika
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Sivasspor'dan, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Jorge Felix'e teşekkür

21.06.2022 11:02
Sivasspor'dan, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Jorge Felix'e teşekkür

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncusu Jorge Felix'e kulübe yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncusu Jorge Felix'e kulübe yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 4 Ağustos 2020'de Sivasspor'un renklerine bağladığı Felix'in sözleşmesinin 30 Haziran 2022'de sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, "Felix'e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Jorge Felix, son iki sezonda 40 kez kırmızı-beyazlı formayı giyerken, 6 kez gol sevinci yaşadı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'dan, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Jorge Felix'e teşekkür - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor'dan, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Jorge Felix'e teşekkür - Son Dakika
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