Ligdeki ikinci galibiyetini elde eden ve zorlu Trabzonspor maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Giresunsppor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, "Gücünü hisset" notu eklendi. - SİVAS

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Giresunspor'u konuk oldu. Mustapha Yatabare , Dia Saba ve Hakan Arslan 'ın attığı gollerle maçı 3-0 kazanan Yiğidolar, bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.

Kaynak: İHA

Hakan Arslan, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'dan galibiyet pozu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.