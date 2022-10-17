Sivasspor'dan galibiyet pozu - Son Dakika
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Sivasspor'dan galibiyet pozu

17.10.2022 22:42
Sivasspor'dan galibiyet pozu

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Giresunspor'u konuk oldu. Mustapha Yatabare, Dia Saba ve Hakan Arslan'ın attığı gollerle maçı 3-0 kazanan Yiğidolar, bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.

Ligdeki ikinci galibiyetini elde eden ve zorlu Trabzonspor maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Giresunsppor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, "Gücünü hisset" notu eklendi. - SİVAS

YORUMLAR
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Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti Sivasspor-Giresunspor maçının ardından Sivasspor-Giresunspor maçının ardından Sivasspor-Giresunspor maçının ardından Sivasspor-Giresunspor maçının ardından
Kaynak: İHA

Hakan Arslan, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'dan galibiyet pozu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor'dan galibiyet pozu - Son Dakika
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