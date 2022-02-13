Üye Girişi
Sivasspor'dan soyunma odasında galibiyet pozu! - Son Dakika

Sivasspor'dan soyunma odasında galibiyet pozu!

13.02.2022 16:30
Sivasspor'dan soyunma odasında galibiyet pozu!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında DG Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında DG Sivasspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım, maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Kayode ile 70. dakikada Fayçal Fajr attı.

Ligdeki 8. galibiyetini elde eden ve Fatih Karagümrük müsabakası öncesi moral bulan Sivasspor, mücadele sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük etkileşim alırken, paylaşıma, 'Tebrikler takım' notu eklendi. - SİVAS

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'dan soyunma odasında galibiyet pozu! - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:11 Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 14 maça çıktı
16:02 Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar! Çevik kuvvet ekibi destek verdi
15:47 Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu
15:41 Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin?
15:40 Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 16:37:05. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor'dan soyunma odasında galibiyet pozu! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement