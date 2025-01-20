Sivasspor'dan Talihsiz Mağlubiyet

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 yenilen Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, kendileri için talihsiz bir gece olduğunu söyledi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlene basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını belirterek, "Bizim için çok talihsiz bir gece oldu. Ağır bir mağlubiyet oldu. Maçın zaten ilk 30 dakikasında kalemize gelen ilk 3 toptan gol yedik. Kötü bir başlangıç yaptık. Tabii oradan sonra Trabzonspor deplasmanında toparlanmak çok kolay olmadı." dedi.

İkinci yarı bir reaksiyon göstermek istediklerini kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Oyuncu değişikliği yaptık, formasyonda da değişiklik yapmaya çalıştık. Belki daha çok topa sahip olabiliriz ama açıkçası çok üretken olamadık, golü bulamadık. Bir gol bulduğumuz zaman rakip takımı biraz telaşa sokup oyunun kaderini değiştireceğimizi düşünüyorduk ama maalesef bunu başaramadık. Buradan çıkaracağımız önemli dersler var. Önümüzde çok önemli bir Kayserispor maçı var kendi sahamızda. İnşallah orada bu maçı telafi ederiz. Çünkü direkt rakibimizle oynuyoruz, altımızdaki rakibimizle. Dediğim gibi yarın itibarıyla tamamen o maça hazırlığımıza başlayıp inşallah oradan da iyi bir galibiyetle biran önce bu tehlikeli bölgeden çıkmak istiyoruz."