Sivasspor'dan taraftara bilet jesti - Son Dakika
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Sivasspor'dan taraftara bilet jesti

11.03.2022 16:47
Sivasspor'dan taraftara bilet jesti

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Altay ile yapacağı karşılaşmanın bilet fiyatlarını indirdi.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Altay ile yapacağı karşılaşmanın bilet fiyatlarını indirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin ligin 30. haftasında Altay ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Sivasspor Yönetim Kurulunun aldığı kararla bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gidildi.

Taraftarlardan karşılaşmaya ilgi göstermeleri istenen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu tarafından alınan karar gereğince Türkiye Futbol Federasyonu müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacak. Bu değişiklikle birlikte salgın döneminde stadyumlarda uygulanan 12 yaş sınırı da kaldırıldı. 7 yaş altı çocuklar, aileleri ile birlikte stadyuma ücretsiz girebilecekler. Ligde son haftalara yaklaşırken haydi büyük Sivasspor taraftarı, biletini al, stadyumu doldur, zaferlerimize ortak ol."

Bilet fiyatları, VIP alt tribün 35, maraton 25, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün 15, kadın tribünü için 20 lira olarak belirlendi.

Ligin 30. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Altay 20 Mart Pazar günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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