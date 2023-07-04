Sivasspor, Dimitris Pelkas'ı transfer etmek için harekete geçti - Son Dakika
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Sivasspor, Dimitris Pelkas'ı transfer etmek için harekete geçti

Sivasspor, Dimitris Pelkas'ı transfer etmek için harekete geçti

04.07.2023 13:37

Sivasspor, Fenerbahçe'den ayrılan Dimitris Pelkas'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Kırmızı-beyazlı ekip, Yunan futbolcunun menajeriyle temasa geçerek imzayı attırmak için tüm şartları zorlayacak. Geçen sezon Hull City'de kiralık olarak forma giyen Pelkas, 26 resmi maça çıkarak 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Servet Çetin yönetiminde yeni sezona hazırlanan Sivasspor, Fenerbahçe'den ayrılan Dimitris Pelkas'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİ

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Dimitris Pelkas için Sivasspor harekete geçti. Kırmızı-beyazlı ekip, Yunan futbolcunun menajeriyle temasa geçerken imzayı attırmak için tüm şartları zorlayacak.

29 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Geçen sezonu Hull City'de kiralık olarak geçiren Pelkas, 26 resmi maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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Dimitris Pelkas, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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