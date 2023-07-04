Sivasspor, Dimitris Pelkas'ı transfer etmek için harekete geçti

Servet Çetin yönetiminde yeni sezona hazırlanan Sivasspor, Fenerbahçe'den ayrılan Dimitris Pelkas'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Dimitris Pelkas için Sivasspor harekete geçti. Kırmızı-beyazlı ekip, Yunan futbolcunun menajeriyle temasa geçerken imzayı attırmak için tüm şartları zorlayacak.
Geçen sezonu Hull City'de kiralık olarak geçiren Pelkas, 26 resmi maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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