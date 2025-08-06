Sivasspor, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik organizasyonlar ve şut çalışmaları üzerinde durdu.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.