Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık koşusu ve pas çalışmaları yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor ile Fatih Karagümrük, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenmanlarını tamamladı. Isınma hareketleri, dayanıklılık koşusu ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla idman sona erdi. EMS Yapı Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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