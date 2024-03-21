Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı için antrenman yaptı

Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Bartuğ Elmaz, Emre Gökay, Rey Manaj, Azizbek Turgunboev ve Aaron Appindangoye ise idmanda yer almadı.
Kırmızı-beyazlılar yarın akşam yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
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A Milli Futbol Takımı oyuncusu Zeki Çelik, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirtti. Macaristan ile yapacakları özel maçın öncesinde basın toplantısında konuşan Çelik, umut vadeden bir futbol oynamak istediklerini söyledi. Ayrıca, Roma'da daha çok oynamaya başladığını ve Avrupa Şampiyonası'na hazır gelmek için maçlara devam etmek istediğini ifade etti.
Hazırlık maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Macaristan karşılaşmasının kendileri için iyi bir test olacağını söyledi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynayacakları Macaristan maçının kendileri adına iyi bir test olacağını söyledi. Montella, Macaristan'ın güçlü bir takım olduğunu ve bu maçın milli takımın gelişimi için önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan'ın Ümit Milli Takım'a gönderilmesi kararını da açıkladı. Montella, Enes Ünal'ın da takım için önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 'Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları' etkinliği düzenlendi. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamil Bozkurt, down sendromlu ve özel çocuklar ile ailelerinin katıldığı etkinlikte, özel parkurlarda eğlenceli vakit geçirildi. Solmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, down sendromlu çocukların sporla bağlantısını güçlendirmek için spor kulübü kuracaklarını belirtti ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Pendikspor, Trendyol Süper Lig'de kalan 8 hafta için milli maçlar arasında yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde kulüpler tesislerinde günde çift idman yapılıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Pendikspor, ligin 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Şu ana kadar 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 29 puan toplayan Pendikspor, 19. sırada yer alıyor.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi ve dar alanda çift kale maçla sona erdi. Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Milli maçlar nedeniyle verilen arada Pendikspor, Trendyol Süper Lig'de kalan 8 hafta için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde kulüpler tesislerindeki çalışmalarda kırmızı-beyazlılar günde çift idman yapıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen İstanbul ekibi, ligin 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Pendikspor, ligde geride kalan 30 haftada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 19. sırada bulunuyor.
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