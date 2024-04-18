Sivasspor, Fenerbahçe maçı için antrenmanlarını sürdürdü

Keşan'da yapılan trafik denetimlerinde 144 bin 31 TL idari para cezası kesildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, personel servisleri, motosiklet sürücüleri ve okul servislerine yönelik yapılan kontrollerde toplamda 144 bin 31 TL idari para cezası kesildi. Denetimler sonucunda 9 personel servisine 102 bin 681 TL, dur ihtarına uymayan 2 araca 4 bin 392 TL, 11 motosiklet sürücüsüne 33 bin 823 TL ve 1 okul servisi sürücüsüne takograf kullanmamaktan 3 bin 135 TL idari para cezası uygulandı.