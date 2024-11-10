Sivasspor, Fenerbahçe'ye 4-0 Kaybetti

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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe karşısında kadrolarının dar olmasının oyun planlarını bozduğunu belirterek, "İstemediğimiz bir sonuç aldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun müsabakanın ardından yaptığı değerlendirmede, "İlk golü yedikten sonra toparlanmamız zor oldu. En önemli oyuncuların sakatlığı, kadro yapımızın dar olması oyun planlarımızı bozdu. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL