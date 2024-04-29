Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı

Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklara başladı

Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarına bugün antrenman yaparak başladı. Kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

29.04.2024 19:32  Güncelleme: 19:33
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Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Sahasında 1-0 kazandığı Konyaspor maçının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla sona erdi.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray ile Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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