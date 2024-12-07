Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazır

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik çalışmalara ağırlık verdi.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - SİVAS
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