Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.
Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri de antrenmanı izleyerek, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sivasspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Sivasspor ile Galatasaray, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta karşılaşacak.
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