Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı - Son Dakika
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Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı

13.03.2022 18:26
Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi.

Ligde son olarak 25. haftada konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, sonraki 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ligin 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 1-0 kaybeden Sivas temsilcisi, 27. haftada evinde Beşiktaş'a 3-2, 28. haftada ise Fraport TAV Antalyaspor'a rakip sahada 1-0 yenildi.

Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor'u Pedro Henrique'nin golleriyle 3-2 yenerek 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 30. haftasında sahasında Altay'ı konuk edecek.

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Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 Sivasspor : 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 Sivasspor : 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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