Sivasspor, Gambiyalı forvet Ebrima Ceesay'yi Samsunspor'dan kiraladı
Trendyol 1. Lig ekibi Ekenler Beton Sivasspor, Gambiyalı forvet Ebrima Ceesay'yi kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncunun 2026-2027 sezonu sonuna kadar Samsunspor'dan kiralandığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, Gambiyalı forvet Ebrima Ceesay'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun 2026-2027 sezonu sonuna kadar Samsunspor'dan kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ebrima Ceesay'e Ekenler Beton Sivasspor forması altında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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