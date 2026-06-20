Sivasspor Genel Kurulu Tarihinde Karar Verildi - Son Dakika
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Sivasspor Genel Kurulu Tarihinde Karar Verildi

Sivasspor Genel Kurulu Tarihinde Karar Verildi
20.06.2026 17:39
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Sivasspor Divan Kurulu Başkanı, kongrenin 22 Haziran'da yapılacağını ve erteleme olmayacağını açıkladı.

Sivasspor'da 22 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesi başkanlık için henüz aday çıkmazken, Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, kongrenin ertelenmeyeceğini açıkladı. Yavuz, yeni bir yönetim oluşmaması halinde kulüp için yasal sürecin başlatılacağını duyurdu.

Sivasspor'da yaklaşan olağan genel kurul öncesinde başkanlık için henüz herhangi bir aday çıkmazken, 22 Haziran Pazartesi günü yapılması planlanan genel kurulun ertelenebileceği yönünde beklentiler oluşmuştu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sivasspor Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, genel kurulun 22 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirileceğini belirterek, ertelemenin gündemde olmadığını söyledi.

Yavuz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili yiğidolar, Sivasspor'un kıymetli delegeleri, 19 Mayıs'ta gerçekleşen genel kurulda kulübümüzün yönetimine aday çıkmaması sonucu üzerimizde kalan sorumluluğun gereği olarak tam bir aydır aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal medya trollerini sinek vızıltısı olarak görüp kulübümüzün kurumsal yapısını ayakta tutmaya gayret ediyoruz. Bir taraftan sağlıklı bir yönetim arayışını ilimizin kamu yöneticileri ile birlikte sürdürürken diğer taraftan yapılması gerekenleri gücümüz oranında yapıyoruz.

Belirtmeliyiz ki tüm çabalarımıza rağmen istediğimiz seviyede değiliz. Daha önce ilan ettiğimiz 13 Haziran tarihli Genel kurulu 11 Haziran'da gerçekleşen geniş katılımlı toplantıdan çıkan sonuç gereği 22 Haziran'a ertelemiştik. Bizler Divan olarak o erteleme kararına bir haftalık süredeki çeklerin ödenmesi garantisi ile onay vermiştik. Lakin garanti gerçekleşmedi ve öz konusu üç çek ödenemedi.

Kulübümüze daha fazla zaman kaybettirmemek için açıkladığımız üzere 22 Haziran Pazartesi günü STSO toplantı salonunda saat 18.00 da Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Kongre salonuna listesini yapıp gelen olur ise Kulübün yönetimini teslim edeceğiz. Yine aday çıkmaz ise Divan olarak üzülerek yapılması gereken yasal süreci başlatmış olacağız. Temenni ederiz bir liste çıkar ve bu durumla karşı karşıya kalmayız. Bizler Kulübümüzün delegelerini tarihimizin en önemli genel kurulunda hazır olmaya davet ediyoruz. Kulübümüzün geleceğine onlar karar verecek. Saygıyla duyurulur." - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivasspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Genel Kurulu Tarihinde Karar Verildi - Son Dakika

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