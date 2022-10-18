Sivasspor-Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Keleş, üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, şunları kaydetti:

"Maç öncesi kazanmak istiyorduk. İyi de hazırlanmıştık. Maça da iyi başladık. Bir pozisyon hatası ve ardından gelen bir frikik golü biraz oyun konsantrasyonumuzu bozdu. Biraz oyundan da düştük. İkinci yarı riskler aldık. Girdiğimiz pozisyonlar var. Ama Sivas deplasmanı zor bir deplasman. Sivasspor'u oyunlarından dolayı tebrik ediyordum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz sadece bir maç kaybettik. Kötü bir gidişatımız var. Ama düzeltecek olan da bizleriz. Önümüzde bir Ankaragücü maçı var. İnşallah o maçla birlikte çıkışa geçmek istiyoruz." .