Sivasspor Giresunspor maçının VAR'ı Koray Gençerler - Son Dakika
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Sivasspor Giresunspor maçının VAR'ı Koray Gençerler

17.10.2022 14:12
Sivasspor Giresunspor maçının VAR'ı Koray Gençerler

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Giresunspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Koray Gençerler oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Giresunspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Koray Gençerler oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, Giresunspor'u konuk edecek. Saat 20.00'da başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. Gençerler'e, AVAR olarak Mustafa İlker Coşkun eşlik edecek. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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