Sivasspor Göztepe ile Maça Hazır

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Sivasspor, bugün İzmir'e gederek Göztepe Adnan Süvari Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kırmızı-beyazlı ekipte Rey Manaj, Alaaddin Okumuş ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.
Sivas temsilcisi, sezonun ilk 7 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
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