Sivasspor, Göztepe'ye Son Dakikada Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor, Göztepe'ye Son Dakikada Yenildi

Teknik Direktör Bülent Uygun, son dakikada yedikleri golle mağlup olduklarını belirtti.

05.10.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, son dakikaya kadar mücadele edip 90+4'de gol yemenin kendileri adına kötü bir sonuç olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, deplasmanda Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine Göztepe'yi tebrik ederek başlayan Uygun, "Bizim de İstanbul'dan, Sivas'tan gelen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Onları mutlu etmek isterdik. Oyunu iki yönlü değerlendirmek lazım. İlk yarıdaki oyun anlayışımızda özellikle ilk 10 dakikada yaptığımız hatalarla 2-0 geriye düştük. Sakatlıktan çıkan futbolcularımızın istediğim performansı vermemesi de etkili oldu. Çalıştığımız taç atışı gibi pozisyonlardan yediğimiz gol bize açıkçası yakışmadı. İkinci yarı tam tersine oyun sistemini ve oyun taktiğini değiştirdik. İkinci yarıda çok iyi oynayan gol pozisyonlara girip 2 gol atan ve goller kaçıran bir Sivasspor vardı. Son dakikalarda yine kendi ayağımızdaki bir topu uzaklaştıramadık. Bir anda gol yiyerek 3-2 mağlup olduk. Bu oyunun iyi tarafı reaksiyonu iyi vermiş olmamız oldu. Üzücü taraf ise son dakikaya kadar mücadele edip buradan puansız dönmek diyebiliriz. Milli maç arasını da en iyi şekilde değerlendirip ona göre eksik yönlerimizi kapatacağız. Rey Manaj, uzun bir süre daha sakatlığından dolayı aramızda olmayacak. Bununla beraber santrforumuz Koita'nın da sakatlanarak ne olacağını bilmediğimiz bir sürece girmiş olması gerçekten bizim için sıkıntılı. Çünkü takımımızdan ayrılan 17 arkadaşımız olmuştu. Yerine gelen 7 tane oyuncuyla eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Genç arkadaşlarımıza da şans vermeye çalışıyoruz. Ama böyle bir deplasmandan puanla dönmek açıkçası istediğimiz, arzuladığımız bir durumdu" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bülent Uygun, Sivasspor, Politika, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Göztepe'ye Son Dakikada Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor
18:22 Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik
17:32 CHP lideri Özel’den Erdoğan’a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim
16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
08:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Lübnan ve Pakistan’a yeni büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi
08:27 Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi Diyet yapmak beyin sağlığına zarar veriyor mu? Prof. Dr. Serdar Dağ önemli bir noktaya değindi
08:26 19 ilde ’Narkoçelik’ operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı 19 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 49 zehir taciri yakalandı
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
08:00 Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar Burak Yılmaz dolandırıldığı olayı anlattı: Bana dağ satmışlar
00:08 Cem Garipoğlu’nun mezarından kefen yerine poşet çıktı Cem Garipoğlu'nun mezarından kefen yerine poşet çıktı
23:35 Kerem Aktürkoğlu’ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
23:17 Beyoğlu’nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı Beyoğlu'nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı
22:53 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos’u 82-71 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 19:36:20. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor, Göztepe'ye Son Dakikada Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement