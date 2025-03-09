Sivasspor Göztepe'yi 3-1 Yendi - Son Dakika
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Sivasspor Göztepe'yi 3-1 Yendi

Sivasspor Göztepe\'yi 3-1 Yendi

Sivasspor, Süper Lig 27. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve önemli bir galibiyet aldı.

09.03.2025 15:56
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Efkan Bekiroğlu sert vuruşunda Kaleci Lis meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Koita pasında yeniden topu alan Efkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak bu kez savunmada kaldı.

48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koita, pasını Charisis'e aktardı. Charisis'in kaleyi doğrudan gören bir açıdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 1-1

55. dakikada Uğur Çiftçi'nin ortasında ceza sahası içinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

66. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Murat Paluli sert ortasında ceza sahası içinde Bekir Böke'den seken meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

77. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bekir Böke, rakiplerini geçip kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Samet Çavuş

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko (Emirhan Başyiğit dk. 75), Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis (Ziya Erdal dk.87), Koita, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues (Menig dk.87), Manaj (Simic dk. 9, Bekir Böke dk. 33)

Yedekler: Nikolic, Bieganski, Emre Gökay, Alaaddin Okumuş

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Dennis (Doğan Erdoğan dk. 64), Miroshi (Tijanic dk. 86), İsmail Köybaşı (Emersonn dk. 78), Ahmed Ildız (Furkan Bayır dk. 45), Juan (Taha Altıkardeş dk. 85), Matsuki (Hugo dk. 64)

Yedekler: Arda Özçimen, Kubilay Kanatsızkuş, Nazım Sangare, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Toilov

Goller: Matsuki (dk. 33) (Göztepe) Charisis (dk.48), Bekir Böke (dk. 66, 77) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Koray Günter (dk. 43) (Göztepe)

Sarı kartlar: Nielsen, Miroshi, İsmail Köybaşı (Göztepe), Ziya Erdal, Radakovic (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor Göztepe'yi 3-1 Yendi - Son Dakika

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