Sivasspor günün ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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Sivasspor günün ilk antrenmanını yaptı

19.07.2022 00:32
Sivasspor günün ilk antrenmanını yaptı

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampının 3. gününde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

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STEGERSBACH - Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor STEGERSBACH - Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor Sivasspor'un Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kaynak: İHA

Rıza Çalımbay, Avusturya, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor günün ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor günün ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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