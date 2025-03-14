Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti.

14.03.2025 12:42
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Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve yarım saha maçla idmanı tamamladı.

Tedavi ve bireysel çalışmalarına devam eden Azizbek Turgunboev, bugünkü antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Yiğidolar bugün Mersin'e gidecek ve yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Hatayspor ile Sivasspor, 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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