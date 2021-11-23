Sivasspor-Hatayspor maçının biletleri satışta

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL - SİVAS

Bilet fiyatları ise şöyle:

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında Sivasspor ile Hatayspor arasında 28 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nun 14. hafta maçında DG Sivasspor'un sahasında Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

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