Sivasspor Hatayspor maçının VAR'ı Alper Ulusoy

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı A Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, Hatayspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Gökhan Barcın yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR olarak Abdullah Bora Özkara eşlik edecek. - SİVAS