Sivasspor hocası Taşdemir, \'Futbol anlamında işler doğru gitmiyor\' dedi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada takımın son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Taşdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturmasıyla ilgili, "Futbol anlamında işler doğru gitmiyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Pendikspor'u konuk edecek Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Taşdemir, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli arayı değerlendirerek sözlerine başlayan Taşdemir, "Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da Taşdemir antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli arayı değerlendirerek sözlerine başlayan Taşdemir, "İzin verdikten sonra geçen hafta iyi çalışmalarımız oldu. Sakat oyuncularımız bizimle antrenmanlara çıkmadılar, daha yeni yeni çıkmaya başlayan arkadaşlarımız var ama kalan arkadaşlarımızın hem idman performansı hem de yaptığımız hazırlık maçı bizi çok tatmin etti. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Tek eksik olan sakatlarımızdı, sakatlarımız bizimle olmadı. Sakatlarımızdan da dün itibarıyla Musa Muhammed, Clayton bizimle antrenmanlara çıkmaya başladılar. Kamil ve Süleyman muhtemelen 10 günleri daha var. Bununla beraber de Aaron milli takımdan sakat geldi, o da şu anda bizimle değil. O da yaklaşık 1-2 hafta bizimle olmayacak. En son da Murat Paluli'nin sakatlığı yeniden nüksetti. O da muhtemelen bir iki hafta daha bizimle olmayacak. Kalan oyuncularımızla yolumuza devam ediyoruz, çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"Futbol anlamında işler doğru gitmiyor"

Milli aranın Sivasspor açısından nasıl geçtiğinin sorulması üzerine Taşdemir, "Sakatlarımızdan dolayı avantaj gibi gözükebilir ama ligler başladıktan sonra 3 hafta arayı kendi adıma doğru bulmuyorum. Son gelişmelerden dolayı tekrar bir ara söz konusu diye gündemden okuyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz durum, hem futbol ailesi olarak hem de genel olarak içinde bulunduğumuz durum, bir vatandaş olarak doğru değil; hiçbir alanda doğru değil maalesef. Ama kendi işimizle alakalı baktığımızda, bizler her hafta maçlara çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Oyuncularımızı hem taktiksel anlamda hem fiziksel anlamda hazırlıyoruz, maçlarımıza çıkıyoruz ama günün sonunda baktığımızda işin içinde çok farklı şeyler dönüyor ve biz de bu dönen tezgahların maalesef oyuncu olarak bir parçası oluyoruz. İyi gitmiyor arkadaşlar. Ülkemizde de, en azından futbol anlamında konuşayım, doğru gitmiyor. İnşallah en kısa sürede futbolumuz çok daha derli, toplu, temiz, ülkemize yaraşır bir hal alır ve o şekilde ilerler. Çünkü bu şekilde hiç kimsenin kimseye ne bir güveni var, hep endişeli gözlerle bakıyoruz, hep endişeli düşünceler kapsıyor vücudumuzu maalesef. Böyle bir durumdayız. İnşallah en kısa sürede de bu da hallolur ve futbol çok daha doğru adımlarla ilerler" yanıtını verdi.

"Ülkemizdeki futbol inşallah kısa sürede temizlenir"

MHK soruşturmasıyla ilgili herhangi bir soru işareti bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Taşdemir, "Sonuçta bizler gerçekten bu işin çok temiz kalmış figüranlarıyız. Bizler doğru bir şekilde sahanın içinde kalarak elimizden geldiğince iyi yapmaya çalışıyoruz. Kötü olduğunda da inanın çok üzülüyoruz. Günlerce dışarıya çıkmadığımız, hasta olduğumuz dönemler dahi oluyor. Bu teknik heyetlerde de olabilir, oyuncularda da olabilir, yönetimlerde de olabilir, camialarda da olabilir ama maalesef geldiğimiz nokta doğru değil. İnşallah birbirimize daha güvenle bakabileceğimiz, daha birbirimize güven duyacağımız zaman dilimi yaşarız ama şu zaman dilimi maalesef o zaman dilimi değil. Geriye dönüp baktığımızda da şimdi ben şu şekilde bakıyorum, bir vatandaş olarak maçımızı yöneten bir hakemin bir hafta sonra gözaltına alındığını okuyorsun. Ne hissedersiniz? Dolayısıyla hoş şeyler değil, güzel şeyler değil. İnşallah en kısa sürede ülkemizdeki futbol tamamıyla temizlenip tamamıyla futbol içinde kalır herkes; sadece futbol ve futbolun doğrularını düşünerekten hareket ederiz" şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımızdan destek istiyorum"

52 yaşındaki teknik adam, son olarak taraftarlardan destek beklediğini belirterek, "8 hafta geçti, ilk 8 haftayı imkanlarımız şöyleydi böyleydi, kendimizce çok mazeretimiz olmasına rağmen yine de olan ekiple bize yakışır bir şekilde biz geçirmedik. İlk 8 haftada doğru puanları almadık, doğru bir konumda değiliz. Bunu düzeltmenin yollarını arıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. İnşallah hep beraber bulup düzeltiriz. Biz bunu bulup düzeltirken de taraftarlarımızdan bize o destek gelirse işimiz çok daha kolay olur. Olmasa da işimiz biraz daha zorlanabilir işin açıkçası. Dolayısıyla biz futbolun diğer taraflarını bir tarafa bırakıp sadece kendimize, takımımıza odaklandığımızda iyi bir başlangıç yapmadık. Devamının daha iyi olması için elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz da. Bununla beraber de sadece taraftarlarımıza destek istiyorum, başka bir şey istemiyorum" cümlelerine yer verdi.