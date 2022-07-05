Sivasspor hücum çalıştı - Son Dakika
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Sivasspor hücum çalıştı

05.07.2022 14:16
Sivasspor hücum çalıştı

Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda yoğunluklu olarak hücum çalışması yapıldı.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına kampın 7. gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşuları yapan Yiğidolar, son bölümde ise bire bir hücum ve savunma çalışmaları ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

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Kaynak: İHA

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