Fenerbahçe ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Sivasspor ile 3'üncü eleme turunda rakibini yenmesi durumunda Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off'undaki muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine göre Sivasspor, Malmö - Diddeleng eşleşmesinin galibiyle, Fenerbahçe ise Slovacko'yu elemesi durumunda Austria Wien ile karşılaşacak.
Play-off turunda karşılaşmalar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacakken ilk maçlar deplasmanda oynanacak. Tur atlayan ekipler UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacakken elenen ekipler UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında yoluna devam edecek.
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