Fenerbahçe ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

02.08.2022 14:48
Fenerbahçe ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Sivasspor ile 3'üncü eleme turunda rakibini yenmesi durumunda Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off'undaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Sivasspor ile 3'üncü eleme turunda rakibini yenmesi durumunda Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off'undaki muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine göre Sivasspor, Malmö - Diddeleng eşleşmesinin galibiyle, Fenerbahçe ise Slovacko'yu elemesi durumunda Austria Wien ile karşılaşacak.

Play-off turunda karşılaşmalar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacakken ilk maçlar deplasmanda oynanacak. Tur atlayan ekipler UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacakken elenen ekipler UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında yoluna devam edecek.


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Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe, Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak
Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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