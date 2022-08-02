Fenerbahçe ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Sivasspor ile 3'üncü eleme turunda rakibini yenmesi durumunda Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off'undaki muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA'nın İsviçre 'nin Nyon kentindeki genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine göre Sivasspor, Malmö - Diddeleng eşleşmesinin galibiyle, Fenerbahçe ise Slovacko'yu elemesi durumunda Austria Wien ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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