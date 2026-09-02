Sivasspor ile Mardin 1969 zorlu mücadelede 2-2 berabere kaldı
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ekenler Beton Sivasspor, sahasında Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kaldı. Sivasspor'un gollerini penaltıdan ve Manaj kaydederken, Mardin 1969'un sayıları Teklic ve Kayode'den geldi.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Abdullah Özcan
Ekenler Beton Sivasspor: Göktuğ Bekirbaş, Mert Çelik (Dk. 46 Burak Kapacak), Appindangoye, Süleyman Özdamar, Uğur Çiftçi, Musah Mohammed, Kamil Fidan (Dk. 59 Charisis), Amilton, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Murat Paluli), Ethemi (Dk. 59 Yılmaz Cin) (Dk. 86 Salih Kavrazlı), Manaj
Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Eray Korkmaz, Berkay Doğan, Uğur Adem Gezer, Nafican Yardımcı, Alhassan, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 77 Mallik Wilks), Teklic (Dk. 77 Adem Eren Kabak), Denic (Dk. 87 Bünyamin Balat), Dimitrov, Kayode (Dk. 90+2 Ahmet Ülük)
Goller: Dk. 62 (Penaltıdan), Dk. 71 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor) Dk. 35 Teklic, Dk.45+1 Kayode (Mardin 1969 Spor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Kamil Fidan, Dk. 67 Musah Mohammed (Ekenler Beton Sivasspor) Dk. 37 Alhassan, Dk. 60 Eray Korkmaz Dk. 90+3 Adem Eren Kabak (Mardin 1969 Spor)
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasındaki Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969 Spor maçı 2-2 sona erdi.
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