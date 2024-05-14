Sivasspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklara başladı

Spor

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması ve dar alan oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise 11'e 11 çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

İstanbulspor ile Sivasspor 17 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS