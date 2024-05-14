Sivasspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Sivasspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklara başladı

Sivasspor, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Bugün yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarına başlayan takım, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar devam edecek. Maç, 17 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

14.05.2024 19:14
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Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması ve dar alan oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise 11'e 11 çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

İstanbulspor ile Sivasspor 17 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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