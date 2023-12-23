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Sivasspor-İstanbulspor Maçını Az Sayıda Taraftar Takip Etti - Son Dakika
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Sivasspor-İstanbulspor Maçını Az Sayıda Taraftar Takip Etti

Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile oynadığı maçı tribünde az sayıda taraftar takip etti. Yaklaşık 2 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı. Ancak tribünde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları takımlarına destek verdi ve maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırarak yumruk şovu yaptılar.

Sivasspor-İstanbulspor Maçını Az Sayıda Taraftar Takip Etti
23.12.2023 - 14:38,
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Sivasspor'un İstanbulspor ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti.

Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında İstanbul ekibi İstanbulspor ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 2 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivasspor-İstanbulspor Maçını Az Sayıda Taraftar Takip Etti - Son Dakika
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